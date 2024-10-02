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Медицинская технология впервые позволила ученым заглянуть под вулкан

Медицинская технология впервые позволила ученым заглянуть под вулкан, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 07:19 Фото: pixabay
Исследователи из Французского национального центра научных исследований (CNRS) и Парижского института планетарной физики (IPGP) использовали медицинские принципы для разработки уникальной техники, позволяющей изучать внутреннее строение вулканов с беспрецедентной точностью, сообщает Zakon.

В основе этой методики лежит усовершенствованный подход к сбору данных о сейсмических волнах для построения карты подземных структур.

Чтобы лучше понять, что происходит внутри вулкана, исследователи адаптировали существующую технологию, обычно применяемую в медицинской диагностике и оптических микроскопах. Они взяли за основу метод матричной визуализации, который помогает собирать данные, когда количество сенсоров ограничено.

Эти датчики, называемые геофонами, улавливают колебания сейсмических волн, которые распространяются через земную кору. Анализируя эти волны, можно определить состав и структуру подземных пород.

Главное преимущество новой методики в том, что она использует так называемый "эффект памяти" для устранения искажений, возникающих при отражении сейсмических волн от подземных объектов. Это позволяет восстановить исходные сигналы и построить более точную картину внутренней структуры вулкана.

Новые данные позволят значительно улучшить прогнозирование извержений, что в перспективе может спасти множество жизней.

Ранее ученые рассказали о возможном будущем Земли через 5 млрд лет.

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