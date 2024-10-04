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На пять лет запретили рубить деревья в природном резервате "Ертіс орманы"

На пять лет запретили рубить деревья в природном резервате в Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 18:13 Фото: pixabay
С 10 сентября этого года до 1 января 2029 года по приказу Комитета лесного хозяйства и животного мира в природном резервате "Ертіс орманы" запретили рубить деревья, сообщает Zakon.kz.

По информации Pavlodarnews.kz, к такому выводу эксперты пришли в связи с браконьерством в регионе.

Более половины запасов леса области приходится на природный резерват "Ертіс орманы". Его сотрудники заметили, что лесное браконьерство учащается, когда людям дают разрешения на рубку деревьев.

По данным прокуратуры Павлодарской области, с того момента, как сняли мораторий в 2021 году, незаконно вырубили 1100 кубометров леса. Это значительно превысило показатели периода запрета рубки.

Ранее сообщалось, что в Казахстане расхищали лес из крупного государственного резервата.

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