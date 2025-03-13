Красота и опасность в одном кадре: грациозную хищницу "поймали" близ лесничества в Павлодаре

Видео и фото рыси появилось в Instagram РГУ сегодня, 13 марта 2025 года.

"Всего в километре от Степного лесничества (с. Сугур)... посчастливилось встретить грациозную хищницу – рысь. Она неспешно отдыхала среди снежных сугробов, идеально сливаясь с окружающей природой. Красота и опасность в одном кадре. Напоминание о том, что лес – это не только дом для деревьев, но и для его диких обитателей", – говорится под публикацией.