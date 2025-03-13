Красота и опасность в одном кадре: грациозную хищницу "поймали" близ лесничества в Павлодаре
Фото: Instagram/ertisormany_2003
В РГУ "Государственный лесной природный резерват "Ертіс орманы" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК показали кадры с грациозной хищницей, сообщает Zakon.kz.
Видео и фото рыси появилось в Instagram РГУ сегодня, 13 марта 2025 года.
"Всего в километре от Степного лесничества (с. Сугур)... посчастливилось встретить грациозную хищницу – рысь. Она неспешно отдыхала среди снежных сугробов, идеально сливаясь с окружающей природой. Красота и опасность в одном кадре. Напоминание о том, что лес – это не только дом для деревьев, но и для его диких обитателей", – говорится под публикацией.
Пользователи Казнета с восторгом оценили кадры и сошлись во мнении, что рысь – красивая.
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