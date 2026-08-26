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События

Президент вручил государственные награды ряду педагогов

президент РК Касым-Жомарт Токаев, награждение, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 15:16 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 26 августа 2026 года на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции вручил государственные награды ряду педагогов за выдающиеся достижения в образовании и особые заслуги перед Республикой Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Указ о награждении госнаградами РК, подписанный президентом, опубликовали на сайте Акорды.

Так, указом главы государства за выдающиеся достижения в образовании и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

орденом "Парасат"

  • Отелбаев Мухтарбай – главный научный сотрудник РГП "Институт математики и математического моделирования", город Алматы;

орденом "Құрмет"

  • Урнгалиева Зуря Айткуловна – воспитатель ГККП "Ясли-сад № 3 "Зерде", город Уральск
  • Шерстобитова Марина Георгиевна – учитель КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции", Жамбылский район Северо-Казахстанской области";

медалью "Ерен еңбегі үшін"

  • Алибаева Балмия Турабековна – учитель КГУ "Школа-лицей № 24", город Жанаозен Мангистауской области;
  • Амерканова Гульбаршн Александровна – учитель КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 5", город Экибастуз Павлодарской области;
  • Ахметова Акмарал Дюсебековна – учитель КГУ "Общеобразовательная школа № 2", Кызылкогинский район Атырауской области;
  • Далмырзаев Сакен Абдиманатович – учитель КГУ "Специализированная школа-интернат Толебийского района", Туркестанская область;
  • Кенжебекова Мереке Лескуловна – учитель КГУ "Средняя школа имени Сакена Сейфуллина с мини-центром", Шуский район Жамбылской области;
  • Коровин Андрей Иванович – мастер производственнного обучения ГККП "Высший аграрно-технологический колледж при управлении образования Акмолинской области";
  • Нурпеисова Гульмира Колбаевна – учитель КГУ "Жарбулакская средняя школа", район Мақаншы области Абай;
  • Тулегенов Максат Касимович – учитель КГУ "Лицей-интернат "Білім-инновация" для одаренных юношей", город Астана;
  • Уалибаева Айнагуль Абишевна – учитель КГУ "Нурымская средняя школа с дошкольным мини центром", Кербулакский район области Жетысу;

медалью "Шапағат"

  • Герасева Ирина Михайловна – учитель КГУ "Гимназия имени А.М.Горького", город Костанай
  • Ляшова Акерке Ермековна – воспитатель КГКП "Ясли-сад "Балауса-Балғын", Тарбагатайский район Восточно-Казахстанской области;
  • Мырзабекова Жанна Конысбеккызы – учитель КГУ "Опорная школа (ресурсный центр) № 1", Улытауский район области Улытау;

почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" присвоено

  • Ещановой Тамаре Жеткербаевне – учителю КГУ "Есикский специализированный лицей-интернат "Білім-Инновация" для одаренных детей имени А.Малькеева", Алматинская область;
  • Жумахметовой Жанар Бейбиткызы – учителю КГУ "Комсомольская общеобразовательная средняя школа", Айтекебийский район Актюбинской области;
  • Исмаилову Кайрату Тулегеновичу – учителю КГУ "Специализированная школа-лицей-интернат "Информационных технологий", город Караганда;
  • Ногойбаевой Гульнаре Туленовне – учителю ГКП "Школа-гимназия № 1 имени А.С.Пушкина", город Шымкент;
  • Шильдебаевой Айгуль Амангельдиевне – учителю КГУ "Школа-лицей № 201 имени Аль-Фараби", Жалагашский район Кызылординской области.

А в Telegram-канале Акорды опубликовали фотографии награжденных.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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