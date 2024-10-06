Лидия Каденова с сыном отдали свои голоса на референдуме по АЭС
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Заслуженная артистка Казахстана, известная актриса театра и кино Лидия Каденова, вместе с сыном, известным казахстанским исполнителем Дидаром Каденовым, приняла участие в референдуме по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Они проголосовали на избирательном участке №101, расположенном в Алматинском экономическом колледже.
"Для меня важно участвовать в референдуме, чтобы как активный гражданин своей страны выразить свою позицию. Думаю, каждый из нас должен внести свой вклад в будущее Казахстана, и данный референдум – еще одна возможность для этого", – поделилась мнением актриса.
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
6 октября в Казахстане проходит республиканский референдум, по состоянию на 14:00 в нем уже проголосовало 51,77% населения. В Алматы действуют 624 избирательных участков, которые будут открыты до 20:00.
Ранее сообщалось, что зарубежные участки референдума завершили свою работу.
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