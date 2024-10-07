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Законодательство РК

Названы предварительные итоги референдума по строительству АЭС

Итоги референдума, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 11:11 Фото: Zakon.kz
В ЦИК РК 7 октября 2024 года огласили предварительные итоги голосования казахстанцев на референдуме по строительству АЭС, сообщает Zakon.kz.

Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров на брифинге сообщил, что на 8:00 утра подсчет голосов провели на 10 323 участках во всех регионах страны и за рубежом.

Из 12 284 487 человек, имеющих право голосовать на референдуме, проголосовали 7 820 204 человека, или 63,66%.

"За" проголосовали 71,12%, или 5 561 937 человек из принявших участие в голосовании. "Против" проголосовал 2 045 271 человек. Оба варианта ответа выбрали 82 722. Их не учли при подсчете голосов. Число бюллетеней, в которых невозможно определить волеизъявление голосовавших, составило 130 267.

Отметим, что 6 октября на республиканском референдуме Институт Евразийской интеграции провел опрос граждан на выходе из участков для голосования – exit poll, в 17 областях Казахстана, городах Астане, Алматы и Шымкенте. Респондентов спрашивали: "На вопрос, согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане, какой вариант ответа вы выбрали?". По результатам экзитпола 71,8% респондентов ответили: "Да, согласен", 28,2% респондентов ответили: "Нет, не согласен".

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Референдум в Казахстане ЦИК РК Казахстан 2024 год Строительство АЭС в Казахстане
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