Народный штаб за АЭС: народ сделал свой выбор

Сегодня Центральная комиссия референдума озвучила предварительные итоги голосования, согласно которым 71,12% избирателей поддержало строительство АЭС. Близкие результаты показали накануне итоги экзитпулов.

Как отметил спикер Мажилиса, председатель партии "AMANAT" Ерлан Кошанов, в новых политических реалиях по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялся уже второй референдум из трех за всю 33-летнюю историю нашей Независимости.

Фото: Народный штаб

"Именно так и происходит формирование новой политической культуры, когда каждый гражданин напрямую участвует в решении важнейших для общества вопросов и чувствует свою сопричастность к судьбе страны. Это и есть прямая демократия в действии. Депутаты регулярно выезжают в регионы и видят, что сознание общества меняется, люди открыто высказывают свою позиции по любой теме и смело отстаивают ее на всех уровнях. Именно это и есть главные результаты президентского курса политических реформ по построению Справедливого Казахстана", – подчеркнул он.

Спикер Мажилиса заявил, что итоги референдума стали закономерным результатом имеющихся настроений в обществе. Так, Народный штаб за строительство АЭС побывал во всех регионах, провел тысячи встреч и видел, что общество в целом понимает важность построения АЭС для будущего страны. Бизнесмены, фермеры, шахтеры, рабочие, молодежь, учителя, врачи и многие другие хотят жить в развитой стране с сильной экономикой. Все они понимают, что ключом к этому является энергетическая независимость и для этого нужен АЭС.

"Мирный атом – это инновационный надежный, безопасный, экологичный источник энергии. Это мировой тренд, которые открывает новые горизонты в науке, технике, производстве, сельском хозяйстве и многих других сферах. Таким образом народ сделал свой выбор и общереспубликанский референдум состоялся. Поздравляю всех казахстанцев с этим историческим событием, которое, безусловно, займет свое особое место в новейшей истории нашей страны", – сказал Ерлан Кошанов.

Председатель Мажилиса также поблагодарил всех членов Народного штаба – представителей​ политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов и ассоциаций. Он отметил, что всеми членами Штаба была проделана большая и важная работа во благо наших граждан.