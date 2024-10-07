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Грациозная рысь попала в фотоловушку в Павлодарской области

Грациозная рысь попала в фотоловушку в Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 23:14 Фото: pixabay
В природном резервате "Ертіс орманы" фотоловушка зафиксировала редкое появление рыси, одного из самых скрытных хищников казахстанских лесов, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники резервата 7 октября опубликовали уникальные кадры с рысью на своей странице в Instagram. 

"Рысь – хищник с очень широкими мощными лапами, наделенными острыми когтями в форме изогнутого крюка. Их длина может достигать 10 см. Хорошо развитое зрение и просто фантастический слух – важнейшие характеристики этого зверя. В поисках еды рысь за сутки проходит около 30 км. В день рысь как правило съедает до 2 кг мяса", – говорится в сообщении.

Также в посте отмечено, что зверь может совершить прыжок до четырех метров.

"У них на ушах есть кисточки, которые даны им не для красоты. Благодаря им рысь узнает заранее об опасности. Это очень осторожный зверь, который по снегу может ходить так, чтобы даже следов не оставалось", – добавили в "Ертіс орманы".

Ранее Тянь-шаньские бурые медведи попали в фотоловушку

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