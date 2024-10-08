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"Скот обречен": в Карагандинской области отреагировали на кадры с убегающими от огня животными

Карагандинская область, пожар, гибнет скот, видео, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 12:59 Фото: Tik tok/ramazanov.rauan
Аким Каркаралинского района Карагандинской области Адильжан Аргынов рассказал о ситуации с пожаром по состоянию на 11:00 8 октября, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что для борьбы с пожаром задействованы 562 человека и 81 единица техники.

"Спасатели обеспечены едой, водой, для техники ГСМ имеется в полном объеме. Также в продуктовых магазинах района есть все необходимое – продукты, вода и т.д. Любая техника беспрепятственно может доехать до населенных пунктов. Пожар распространяется, но главное не в критической близи от населенных пунктов", – сказал Адильжан Аргынов.

Он также отреагировал на информацию о печальной участи домашнего скота из-за пожара.

"Информации о гибели скота не поступала, мы находимся на постоянном контакте со всеми фермерами. Еще раз прошу всех жителей не распространять недостоверную информацию, это мешает работе оперативного штаба. В акимате районе работает телефон горячей линии 8 72146 31 3 66, все вопросы можете уточнять по данному телефону", – заявил аким района.

Отметим, что в Казнете появились кадры со скотом, бегущим на фоне полыхающей степи. Местный паблик "Патриот" указал:

"Скот обречен... Жители Каркаралинского района несут огромные убытки, поскольку скот погибает в степи от дыма и огня. Со слезами на глазах люди оставляют лошадей, коров и овец в опасной зоне, поскольку не могут отогнать их в безопасное место из-за сильного дыма".
@ramazanov.rauan Өрт#өртсөндірушіқұтқарушылар #өртсөндірушілер ♬ оригинальный звук — ramazanov.rauan

Утром 8 октября аким Каркаралинского района Адильжан Аргынов сообщил, что общая площадь степного пожара составляет 35 тыс. га. Его тушение осложняется сильным ветром.

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