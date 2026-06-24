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Мир

Российские врачи удалили школьнице зуб, выросший в носу

осмотр, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 19:59 Фото: Минздрав Свердловской области РФ
Врачи Свердловской области России столкнулись с редким случаем – у 14-летней девочки зуб оказался не в челюсти, а в гайморовой пазухе. Необычная аномалия вызывала сильные боли и нарушала работу носовых пазух, сообщает Zakon.kz.

Подросток поступила в больницу с жалобами на боль в левой части лица, постоянную заложенность носа, головные боли и неприятные ощущения в области глаза. Долгое время причина этих симптомов оставалась неизвестной, пишет Минздрав Свердловской области.

Разобраться в ситуации помогла компьютерная томография. Обследование показало, что зуб мудрости сформировался в нетипичном месте и полностью перекрыл гайморову пазуху, препятствуя ее нормальному функционированию.

Для лечения медики выбрали малоинвазивный способ. С помощью эндоскопического оборудования они добрались до зуба через носовой ход и удалили его вместе с окружающими тканями, не делая внешних разрезов.

Уже через несколько дней состояние пациентки заметно улучшилось: боли исчезли, а спустя неделю ее выписали из стационара.

Специалисты отмечают, что подобные случаи встречаются крайне редко. Почему зубы иногда развиваются за пределами зубного ряда, медицина пока не может объяснить однозначно.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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