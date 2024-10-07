Отец и сын: как трудовая династия врачей спасает сердца казахстанцев

В первое воскресенье октября во многих странах мира отмечают Международный день врача. Этот день посвящен благодарности докторам, которые ежедневно заботятся о здоровье и благополучии общества. Ведь люди в белых халатах не только спасают жизни, но и дарят надежду в самые трудные моменты.

По информации Министерства здравоохранения РК, ежегодно Международный день врача (International Doctor’s Day) считается днем солидарности и активных действий врачей всего мира. Инициаторами создания этого праздника выступили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная медицинская гуманитарная организация "Врачи без границ".

трудятся 81 300 врачей. Сегодняшний день служит поводом сказать слова благодарности всем врачам, кто пришел в эту гуманную профессию, следуя высокому призванию. Стоит отметить, что в Казахстане сейчас в амбулаторно-поликлинических организациях и стационарах

Корреспондент Zakon.kz побеседовал с представителем семейной династии врачей во втором поколении 35-летним Кайсаром Алимбаевым.

Фото: из личного архива Кайсара Алимбаева

Наш герой и его отец, Серик Алимбаев, врачи-кардиологи. Спасать сердца казахстанцев стало важной частью их семейной традиции. Отец Кайсара посвятил всю свою жизнь медицине и уже более 40 лет работает в сфере здравоохранения. Его преданность делу и искреннее отношение к пациентам вдохновили Кайсара продолжить трудовую династию. Поэтому можно с уверенностью сказать, что быть врачом – у Кайсара в крови.

"Мой папа был президентом ассоциации интервенционных кардиологов. Он выполняет уникальные операции. Оперирует в основном детей с врожденным пороком сердца. Родители к нему привозят своих малышей со всего Казахстана, чтобы именно он помог и оперировал их сердечко. Отец проводит операцию без разреза грудной клетки. При таком методе нужно сосудистым доступом зайти через вену, найти порок и закрыть его. За свою карьеру он спас много жизней. Для меня он с детства был примером для подражания". Кайсар Алимбаев

Сам Кайсар Алимбаев – интервенционный кардиолог. Это доктор, который может исследовать сосуды сердца через сосудистый доступ без необходимости общей анестезии, при этом используя только местные анестетики.

Получению профессии Кайсар посвятил 10 лет. Он окончил Медицинский университет Астаны и прошел первичную специализацию в городском кардиоцентре Алматы по специальности "Рентгенохирургия и интервенционная кардиология". К слову, врач и по сей день продолжает непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию.

Фото: Instagram/kaisaralimbayev

С 2013 года и по настоящее время Кайсар работает в Национальном научном кардиохирургическом центре в Астане (ныне Центр сердца Астана). За свой 10-летний стаж работы он выполнил более 1 тыс. операций.

"Интервенционным кардиологом я решил стать ближе к окончанию медицинского университета. Мне стала интересна методика оперирования, поскольку операцию при интервенционной кардиологии выполняют именно под местной анестезией, то есть не приходится делать разрез в области грудной клетки. Нам не нужно давать наркоз и пациент находится в сознании. Госпитализация длится около трех-четырех дней, а иногда и меньше. И восстанавливаются пациенты гораздо быстрее, чем после открытой операции". Кайсар Алимбаев

Фото: Instagram/kaisaralimbayev

Как правило, Кайсар оперирует именно взрослых пациентов, а это люди группы высокого риска. Поэтому момент, когда они выписывается из больницы, самый трепетный для врача. Теперь прооперированные могут вернуться к полноценной жизни: сходить на выпускной детей или увидеть их свадьбу.

"Когда ты видишь пациентов, которые после операции могут ходить на своих на ногах и без проблем в сердце – это замечательное чувство. Потому что к нам попадают с острым инфарктом миокарда. И есть определенные риски. А после операции они могут вернуться к нормальной жизни. Это меня и вдохновляет в работе, возможность приносить пользу обществу, улучшая качество жизни людей. Ведь здоровье – это главная часть жизнедеятельности каждого человека", – говорит врач.

Говоря о трудностях в профессии, наш герой отмечает, что плюсов в ней гораздо больше, чем минусов. Однако есть моменты психоэмоциональной нагрузки, а иногда и ненормированный график. Порой операции могут затянуться до ночи, так как могут возникнуть осложнения у пациентов.

"Иногда ты не можешь просто взять и уйти домой, зная, что у тебя тяжелый пациент в реанимации. Он может быть на грани жизни и смерти. Конечно, всему этому мы сопереживаем. Вдруг ты будешь нужен в самый важный момент". Кайсар Алимбаев

При этом доктор считает, что, несмотря специфику профессии и ночные дежурства, они не могут быть минусами, потому что – это долг каждого лечащего специалиста. Он отмечает, что путь врача тернист и требует особых усилий, но именно в этих вызовах заключается суть их призвания.

"Мы сами выбрали быть врачом. Поэтому должны нести эту ответственность. Ведь в наших руках находятся жизни людей. К сожалению, случаются и трагические ситуации. Очень много врачей уходит из-за специфики работы. Восстанавливая здоровье другим, при этом они забывают о своем. И такое бывает", – отмечает кардиолог.

Вспоминая начало своего профессионального пути, врач отмечает первую операцию, которая навсегда осталась в его памяти. Эта операция помогла ему преодолеть страх и приобрести уверенность в будущем, став важной вехой в его карьере.

"Я помню, когда впервые самостоятельно оперировал. Женщине было 86 лет. Это было мое первое дежурство. Конечно, вся операция выполнялась имея опыт, ввиду того, что я много раз это видел и ассистировал. Тем не менее это была первая операция. Она прошла успешно. Очень много родственников приехали, переживая за свою бабушку. Слава Богу, все прошло хорошо. С тех пор все пошло гораздо легче". Кайсар Алимбаев

По словам кардиолога, в настоящее время диагностические возможности врачей значительно улучшились. Сейчас проще выявить пороки сердца и наличие атеросклероза. Система здравоохранения в Казахстане меняется с каждым годом, и уровень оказываемой помощи постепенно растет.

"В нашей сфере постоянно появляются новые технологии. Мы можем оперировать пациента без вскрытия грудной клетки. Сейчас многие заболевания мы можем лечить именно малоинвазивным методом. Это уменьшает количество дней для восстановления. Упрощает восстановление пациентов. А тем более у нас возрастные пациенты и у них есть много сопутствующих заболеваний. Такие как: сахарный диабет, почечная недостаточность, пациенты после инсульта. Сокращение дней благоприятно влияет на все. Думаю, что казахстанские врачи только растут. И мы идем только вверх". Кайсар Алимбаев

Кайсар Алимбаев отмечает, что в нынешних реалиях современный врач должен обладать массой качеств, а самое главное – быть стрессоустойчивым, постоянно обновлять свои знания и не бояться двигаться вперед.

А чтобы набраться опыта и расти, важно признавать свои ошибки, воспринимать критику и адекватно оценивать ситуацию. При этом осознавать всю ответственность, ведь жизнь каждого пациента находится в руках врача. И доля сострадания в профессии здесь играет не последнюю роль.