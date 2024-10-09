В Алматы задержали экс-судью Светлану Жолманову

9 октября 2024 года в социальных сетях появилась информация о том, что в Алматы задержана экс-судья Медеуского районного суда по подозрению в совершении мошенничества в отношении ряда потерпевших, сообщает Zakon.kz.

Эти данные подтвердили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города. Там отметили, что по факту мошенничества Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемая доставлена в полицию". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

В заключении сказано, что проводятся следственные мероприятия.

28 апреля 2021 года появилась информация, что судью Медеуского районного суда Алматы Светлану Жолманову подозревают в мошенничестве. При обыске у судьи изъяли крупную сумму денег. В пресс-службе горсуда Алматы тогда пояснили, что в служебном кабинете судьи было изъято 10 тыс. долларов. Ее заподозрили "в совершении мошеннических действий, связанных с оказанием содействия заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу".

29 апреля полномочия Светланы Жолмановой были приостановлены распоряжением председателя Верховного суда РК.

И уже 12 мая 2023 года стало известно, что Касым-Жомарт Токаев уволил Жолманову. Как следует из указа "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей и судей судов Республики Казахстан", подписанного президентом, Светлана Жолманова освобождена от должности судьи Медеуского районного суда по решению Судебного жюри "за совершение дисциплинарного проступка".