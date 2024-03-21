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Димаш Кудайберген выступил перед президентом и алматинцами

Димаш Кудайберген выступил перед президентом и алматинцами, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 12:52 Фото: akorda.kz
Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген 21 марта 2024 года выступил на площади Астана перед президентом Касым-Жомартом Токаевым, а также жителями и гостями Алматы. Концерт организован в рамках празднования Наурыза, сообщает Zakon.kz.

Фотографии с выступления опубликовали в Telegram-канале Акорды.

Димаш Кудайберген выступил перед президентом и алматинцами, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 12:52

Фото: akorda.kz

Зрителями концерта стали не только глава государства и алматинцы, но и аким южной столицы Ерболат Досаев.

Димаш Кудайберген выступил перед президентом и алматинцами, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 12:52

Фото: akorda.kz

Ранее на площади Астана в Алматы выступил Касым-Жомарт Токаев, который поздравил всех казахстанцев с Наурызом. О том, как алматинцы отмечают Наурыз, можете посмотреть в фоторепортаже по ссылке.

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, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 12:52
Полный текст поздравления Токаева с Наурызом в Алматы
, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 12:52

Напомним, президент прилетел в Алматы с рабочей поездкой 20 марта 2024 года.

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