Димаш Кудайберген выступил перед президентом и алматинцами

Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген 21 марта 2024 года выступил на площади Астана перед президентом Касым-Жомартом Токаевым, а также жителями и гостями Алматы. Концерт организован в рамках празднования Наурыза, сообщает Zakon.kz.

Фотографии с выступления опубликовали в Telegram-канале Акорды.

Фото: akorda.kz

Зрителями концерта стали не только глава государства и алматинцы, но и аким южной столицы Ерболат Досаев.

Фото: akorda.kz

Ранее на площади Астана в Алматы выступил Касым-Жомарт Токаев, который поздравил всех казахстанцев с Наурызом. О том, как алматинцы отмечают Наурыз, можете посмотреть в фоторепортаже по ссылке.

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Напомним, президент прилетел в Алматы с рабочей поездкой 20 марта 2024 года.