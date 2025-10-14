Болею за всех, кто под флагом Казахстана: как Димаш Кудайберген феерично выступил в Алматы

14 октября народный артист Казахстана Димаш Кудайберген выступил на сцене Almaty Arena в рамках теннисного турнира Almaty Open ATP 250, сообщает Zakon.kz.

Он представил композиции авторов из Франции, США, Турции и Казахстана, а также свою новую песню собственного сочинения – "Самғау", сообщается на сайте dimashnews.com.

Отмечается, что турнир Almaty Open ATP 250 стал не только крупным спортивным событием, но и культурным праздником, где зрители смогли увидеть выступления известных артистов.

В программе Димаша прозвучали как лирические, так и динамичные композиции. Особое внимание привлекла песня "Самғау", посвященная казахскому народу. Ранее она впервые была исполнена 5 октября в нью-йоркском Madison Square Garden, а затем вошла в программу турне Stranger в Мексике.

Кроме того, артист исполнил современную аранжировку народной композиции "Тау ішінде" Сакена Сейфуллина, ставшую хитом этого лета на YouTube, а также совместную песню с турецким диджеем Бураком Йетером – Weekend. Еще одна композиция – Love’s Not Over Yet, созданная при участии двукратного лауреата премии "Грэмми" Уолтера Афанасьева, – прозвучала в романтической части выступления.

После концерта Димаш ответил на вопросы ведущих вечера. Артист отметил, что старается следить за выступлениями казахстанских теннисистов и поддерживать их.

"Поскольку соревнование проходит у нас в стране, и в нем участвуют наши ребята, я стараюсь смотреть и поддерживать их. Хотя я не самый заядлый болельщик, теннис время от времени смотрю", – сказал он.

На вопрос о возможности написать песню о теннисе певец с улыбкой ответил: "Врать не буду, пока нет. Не знаю, посмотрим".

По словам Димаша, он болеет за всех казахстанских спортсменов, которые выходят под государственным флагом.

