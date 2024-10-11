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В Алматы сносят склады площадью более 2000 квадратных метров

В Алматы сносят складские помещения, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 17:10 Фото: акимат Алматы
Управление градостроительного контроля Алматы 11 октября сообщило о сносе складских площадей в мкр. Самгау по улице Кокорай, которые суд признал незаконными, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата города, Управление ранее провело внеплановую проверку в отношении ТОО "Рифтам", в ходе которой установило отсутствие разрешительных документов на крупную часть базы.

В Алматы сносят склады, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 17:10

Фото: акимат Алматы

"Управлением инициирован иск в СМЭС Алматы о сносе 2174 м² незаконно возведенной площади объекта. 8 декабря 2023 года иск Управления удовлетворен, 4 марта постановлением Алматинского городского суда решение СМЭС оставлено без изменений", – сказано в сообщении акимата.

Снос начали 11 октября с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.

В Алматы сносят склады, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 17:10

Фото: акимат Алматы

В рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за строительством с начала 2023 года полностью или частично снесено уже 48 незаконных объектов, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN, "Алма Гарден" и другие.

5 сентября 2024 года в акимате рассказали о сносе незаконной автомойки.

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