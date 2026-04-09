Пристройка к кафе "Эмиль" в Алматы пошла под снос

Управление градостроительного контроля Алматы заявило о сносе незаконной пристройки к кафе "Эмиль" на улице Дуйсенова, сообщает Zakon.kz.

По данным управления, объект признан незаконным по решению суда.

Ранее в отношении собственника были приняты административные меры и материалы переданы в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Суд постановил снести двухэтажную пристройку к кафе, решение первой инстанции оставлено без изменений Алматинским городским судом 8 января 2026 года.

Снос объекта начался сегодня, 9 апреля 2026 года, при участии судебных исполнителей Департамента юстиции города.

1 апреля 2026 года в центре Алматы по решению суда демонтировали террасу ресторана. Уже 3 апреля по ул. Розыбакиева снесли пристройку к нежилому помещению, возведенную без разрешительных документов.