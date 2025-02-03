В двух областях Казахстана трассы закрыли из-за плохой погоды

В связи с ухудшением погодных условий 3 февраля на ряде участков автодорог в Жамбылской и Алматинской областях введены ограничения движения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

С 16:00 3 февраля в Жамбылской области закрыт участок трассы Алматы – Ташкент – Термез (старый обход перевала Кордай) с 159 по 214 км – от границы с Алматинской областью до села Кордай. Ограничение касается грузового и общественного транспорта. Также закрыт участок трассы Мерке – Шу – Бурылбайтал (с 166 по 268 км) – от села Биназар до села Бурылбайтал.



С 18:00 аналогичные меры приняты в Алматинской области. Движение всех видов транспорта запрещено на участке автодороги граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР (с 59 по 143 км) – от села Жанакурылыс до границы Жамбылской области.

Возобновление движения ожидается 4 февраля в 09:00.

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