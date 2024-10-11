Снегопад, метель и гололед: какая погода ждет казахстанцев в субботу

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане 12 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, на большей части РК под влиянием циклона и атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, метель, гололед, на юге, юго-востоке страны в виде дождя, временами сильный дождь, в северных регионах – снег, временами сильный снег.

"На юге, юго-востоке страны ожидается гроза. Лишь на западе страны сохранится погода без осадков. По РК ожидаются усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман", – говорится в сообщении.

В Павлодарской области, на западе, севере, юге, в центре Абайской области, Восточно-Казахстанской области, на юге, востоке Карагандинской области, на юге Улытауской области, на севере Актюбинской, на северо-востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Жамбылской, на западе Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В центре, на севере Кызылординской области, на западе Актюбинской, на западе, юге, севере, в центре Западно-Казахстанской, в пустынных районах Туркестанской, на западе, севере Атырауской, на северо-западе Жамбылской, на западе, севере, в центре Жетысуской области, на севере, западе Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 12, 13 и 14 октября 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.

