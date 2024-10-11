Профилактика правонарушений: в столичных школах проведена разъяснительная работа с учениками

Под председательством заместителя акима города Астаны Есета Байкена в школе-лицее № 1 имени Талгата Бегельдинова состоялось заседание экстренного совета с участием представителей Управления образования, Дпартамента полиции, прокуратуры и ДКНБ города, директора школ и колледжей.

Об этом сообщил официальный сайт столичного акимата.

Фото: акимат Астаны

В ходе совещания на повестке дня были проработаны темы, затронутые на встрече с подростками в школах города, утверждены ответственные члены ведомства.

Фото: акимат Астаны

После этого участники совета разделились группами по городским районам и посетили около 70 организаций образования, где провели с подростками разъяснительную работу, направленную на профилактику правонарушений.

Фото: акимат Астаны

На встрече с подростками представители правоохранительных органов напомнили им о соблюдении законов.

Фото: акимат Астаны

"Даже если вам еще нет 18 лет, вы уже несете ответственность за свои поступки. По ряду преступлений уголовная ответственность наступает с 14 лет. Убийства, нанесение тяжкого и среднего вреда здоровью, изнасилования, кражи, грабежи, вымогательства, хулиганства при отягчающих обстоятельствах — по всем этим преступлениям подросток 14 лет и старше может получить тюремный срок. Достигшие 16 лет подлежат уголовной ответственности уже по всем видам преступлений, в том числе за незаконный оборот и хранение наркотиков и оружия.

Если же несовершеннолетний не достиг такого возраста, то ответственность понесут его родители, вплоть до лишения родительских прав", — отметил представитель прокуратуры.

Он привел статистику за последние несколько лет: более 500 подростков привлечены к уголовной ответственности, в том числе к реальному тюремному сроку.

Столько же родителей привлечены к административной ответственности за незаконные действия своих детей.

Кроме того, школьникам напомнили о происшествии, которое произошло на днях в Астане — о массовой драке с участием подростков.

"Вы, наверное, слышали о скоплениях подростков и попытках устроить массовые драки. Вот уже несколько дней с участниками тех событий работает полиция в рамках уголовного дела. От ответственности не уйдет никто, все они будут поставлены на учет, исключены из школ, рассмотрены на комиссии по делам несовершеннолетних, "особо отличившиеся" осуждены, а родители также привлечены к ответственности", — подчеркнул представитель надзорного органа.