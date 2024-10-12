Метель, гололед и туман: в Астане, Шымкенте и 15 областях объявлено штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и Шымкенте, а также 15 областях Казахстана на 13 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Атырауской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Кызылординской области ожидается гололед, ночью и утром в центре области туман. Ветер северный, северо-западный, днем на севере области 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 1 градус. В центре, на севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке, днем на востоке Карагандинской области ожидается метель. На западе, севере, востоке области ожидаются гололед, туман. Ветер северо-восточный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается гололед. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере Улытауской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, на севере, востоке в центре области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, востоке Костанайской области ожидаются метель, гололед. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается гололедица. Ветер северо-восточный, на юго-западе области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске на дорогах гололедица.

На западе, севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе утром и днем ожидается гроза.

На востоке, юге Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед. На севере области высокая, на западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге, в центре Абайской области сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью и утром в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На северо-востоке, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, юге, севере, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Акмолинской области ожидается метель. На севере, юге, востоке области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау на дорогах гололедица.

Днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается временами сильный дождь, в горных районах гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, утром и днем в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В пустынных районах области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В Шымкенте днем ожидается временами сильный дождь. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Астане ночью и утром ожидаются низовая метель и гололед. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В горных районах Алматинской области ожидается временами туман. Ветер северо-восточный, на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане 13 октября 2024 года.

