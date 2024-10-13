Метель, снег и гололед: в Астане, Шымкенте и 15 областях объявлено штормовое предупреждение

В Астане и Шымкенте, а также 15 областях Казахстана на 13 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, востоке Карагандинской области ожидается метель, гололед. На севере области на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается на дорогах гололедица.

На юге Костанайской области ожидаются метель, гололед. Ветер северо-восточный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере Улытауской области ожидаются метель, гололед. Ночью и утром на юге, в центре области – туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на севере области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман.

Ночью на западе, севере Абайской области ожидается снег, на юге области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на востоке, юге области – туман. Ветер северный, северо-восточный, на юго-западе области 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается снег, на юге области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке, юге области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, востоке, юге области – гололед. Ночью и утром на севере, востоке области – туман.

В Западно-Казахстанской области на северо-западе, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, юге, севере, востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Туркестанской области ожидается временами сильный дождь, на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области – гроза. Ночью и утром в горах – туман. Ветер северо-западный, в горных районах области 15-20 м/с. В пустынных районах области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. 15 октября в области ожидаются осадки (дождь, снег), днем в горных районах сильные осадки (дождь, снег), туман. 16 октября – осадки, в горных районах области – сильные осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер северо-восточный, на севере, востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. Резкое понижение температуры воздуха 15 октября: ночью 3-8 тепла, на севере, в горных районах области заморозки 2 градуса, 16 октября ночью заморозки 1-6 градусов, на юге области 2 тепла, днем до 5-10, на севере, в горных районах области 2 тепла.

В Шымкенте ожидается временами гроза.

Днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге, в горных районах области ожидается гроза. Ночью и утром в горных районах области – туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем в горных районах области 25 м/с. В Таразе днем ожидается сильный дождь. Временами ожидается гроза.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается северо-восточный ветер, порывы 18-23 м/с. В Конаеве ожидается северо-восточный ветер, порывы 18 м/с.

На западе, севере Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, в центре Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, северный, порывы 15-18 м/с. На севере области высокая, на западе, юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

В Астане на дорогах ожидается гололедица.

В Акмолинской области на дорогах – гололедица. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

13 октября днем на севере, в центре Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег). 14 октября ночью на севере, востоке, в центре области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере области – гололед. 15 октября ночью на севере, востоке области – снег, гололед, днем на востоке области – осадки (дождь, снег). 16 октября ночью на востоке области – снег, гололед. Ночью и утром 14 октября на юге, 15-16 октября на востоке, в центре области – туман. Ветер 14 октября северо-западный, западный, на севере, в центре области 15-20 м/с, 15-16 октября ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха 14 октября: ночью 1-6 тепла, на севере области заморозки 2 градуса, днем до 2-7, на юге области 10 тепла с дальнейшим понижением 15-16 октября, ночью заморозки 1-6 градусов.

14 октября в Мангистауской области ожидается резкое понижение температуры воздуха: ночью 0-5 тепла, на севере области 3 мороза с дальнейшим понижением 15 октября до 0-5 мороза, на западе области 3 тепла.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане в понедельник, 14 октября 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.

