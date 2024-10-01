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Сильный ветер и грозы: в Астане, Шымкенте и 15 областях объявлено штормовое предупреждение

Гроза, гром, молния, молнии, тучи, пасмурная погода, пасмурность, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 22:04 Фото: pexels
В Астане, Шымкенте и 15 областях Казахстана на 2 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ветер северо-восточный на севере, востоке, в центре области, порывы 15-20 м/с. На севере, северо-востоке области сохранится высокая, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ветер северо-восточный днем, порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

На большей части Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ветер северо-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

На севере, западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохранится высокая пожарная опасность.

В Абайской области ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на севере, в центре области 15-20 м/с. На севере, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается высокая пожарная опасность.

В Астане днем ожидается ветер северо-восточный, временами порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге Мангистауской области гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, юге области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Актау днем гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге, востоке Акмолинской области северо-восточный ветер, порывы 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке, востоке Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области  чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области гроза. Ветер восточный, юго-восточный на горных перевалах области, 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте ночью и утром гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области туман. Ветер северный ночью на юго-западе области, днем на юге, западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге Павлодарской области ветер северный, порывы 15-20 м/с.

2-3 октября на юге, в горных районах, 4 октября днем в горных районах Жамбылской области гроза. В эти дни ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 2 октября в горных районах области, 3-4 октября на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. 2-4 октября на большей части области сохранится чрезвычайная, на юго-востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе утром и днем гроза.

На большей части Улытауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее о том, каких сюрпризов ждать казахстанцам от погоды на предстоящую среду, 2 октября 2024 года, корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет". Подробнее можно узнать здесь

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