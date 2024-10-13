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Токаев посетил финальные матчи Чемпионата Азии по настольному теннису

Токаев посетил финальные матчи Чемпионата Азии по настольному теннису, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 18:39 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 13 октября посетил финальные матчи Чемпионата Азии по настольному теннису, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев посетил матчи финалов в индивидуальном и командном зачетах первенства Азии по настольному теннису, проходящего в столице.

Чемпионат Азии по настольному теннису, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 18:39

Фото: akorda.kz


"В турнире приняли участие 210 спортсменов из 26 стран, в том числе победители Олимпийских игр и чемпионатов мира", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что казахстанская команда заняла 7-е место на ЧА-2024 по настольному теннису. 

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