Токаев посетил финальные матчи Чемпионата Азии по настольному теннису
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 13 октября посетил финальные матчи Чемпионата Азии по настольному теннису, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев посетил матчи финалов в индивидуальном и командном зачетах первенства Азии по настольному теннису, проходящего в столице.
Фото: akorda.kz
"В турнире приняли участие 210 спортсменов из 26 стран, в том числе победители Олимпийских игр и чемпионатов мира", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что казахстанская команда заняла 7-е место на ЧА-2024 по настольному теннису.
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