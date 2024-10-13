Гигантскую комету над небом Алматы снял известный фотограф

Популярный фотограф Дмитрий Доценко запечатлел пролетающую комету Цзыцзиньшань над Алматы, сообщает Zakon.kz.

Видео он разместил на своей странице в Instagram 13 октября.

"Вчера вечером погода была благосклонна и открыл окошко для наблюдения кометы. Мне удалось сделать несколько фотографий и даже снять вот такой таймлапс. Эта комета была открыта на китайской обсерватории Цзыцзиньшань еще в январе 2023 года. И вот спустя полтора года она приблизилась к Земле и стала видима на ночном небе! Очень интересно наблюдать за кометами – только представьте, огромная ледяная глыба несется в космосе со скоростью 80 км в секунду", – написал блогер под постом.

Он отметил, что от жара солнца она плавится и испускает красивый длинный хвост.

"И мы все это видим с нашей планеты! Для Земли эта комета совершенно не опасна, ведь она пролетает на расстоянии в 200 раз дальше Луны. Поэтому можете спокойно наблюдать за космическим шоу. Делайте это после захода солнца, комету будет видно на западном горизонте. В условиях городской засветки лучше всего искать ее с биноклем. На темном небе вдали от городов, будет видно и невооруженным глазом. Такие яркие кометы – достаточно редкое явление, поэтому не пропустите", – заключил Доценко.

11 октября Дмитрий Доценко порадовал подписчиков красивыми снимками, на которых запечатлел Северное сияние в ночном небе мегаполиса.

