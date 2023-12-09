Первый снег в Алматы запечатлел известный фотограф

Фотограф Дмитрий Доценко показал снимки заснеженной Алматы, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями заснеженного города Доценко поделился на своей странице в Instagram на следующий день после долгожданного события – первого снега в южной столице.

"В этом году первый снег в городе получился долгожданный. Обычно он выпадает в ноябре, а то и в октябре. В общем, я как ребёнок ждал зимней красоты. Сегодня с утра сразу фотоаппарат в руки и на улицу", - подписал пост автор.

Также акимат Алматы обратился к жителям из-за снегопада. По данным акимата Алматы, в очистке снега в городе всего было задействовано 535 единиц спецтехники и более 1000 дорожных рабочих.