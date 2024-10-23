Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В добрый путь проводил гигантскую комету алматинский фотограф

В добрый путь проводил гигантскую комету алматинский фотограф , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 00:39 Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф Дмитрий Доценко снова запечатлел пролетающую комету Цзыцзиньшань над Алматы, сообщает Zakon.kz.

Фотографии он разместил на своей странице в Instagram 23 октября.

"Проводил в добрый путь комету Цзыцзиньшань. Выехал подальше от городской засветки, чтобы сделать несколько фотографий. С каждым днем ее яркость слабеет и она улетает от нас, скорее всего навсегда. По предположениям астрономов, комета уже не вернется в Солнечную систему. Такие яркие кометы достаточно редкое явление, бывают раз в 5-10 лет. Поэтому не упускаю возможность и фотографирую", – написал Доценко под постом.

Ранее Дмитрий Доценко снял на видео суперлуние на фоне Абу Даби Плаза в Астане. 

Читайте также

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
В Актобе осудили главу фонда за присвоение денег, собранных на лечение детей
Дети, ребенок, родители, пешеходный переход, люди, общество, население
Депутат предложил создать Государственный алиментный фонд
Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, авария, разбитая машина, разбитый автомобиль
Пролоббировали комфортные условия: депутат раскритиковал систему страхования при ДТП
Диана Абдуллаева
Интересное Алматы 2024 год Фотографии
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
"Не переводите деньги!": АФМ обратился к казахстанцам
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила 6-летие без мамы
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила шестилетие без мамы
Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку
Кому в Казахстане положены безвозмездно до 4,2 млн тенге на покупку жилья
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: