В добрый путь проводил гигантскую комету алматинский фотограф
Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф Дмитрий Доценко снова запечатлел пролетающую комету Цзыцзиньшань над Алматы, сообщает Zakon.kz.
Фотографии он разместил на своей странице в Instagram 23 октября.
"Проводил в добрый путь комету Цзыцзиньшань. Выехал подальше от городской засветки, чтобы сделать несколько фотографий. С каждым днем ее яркость слабеет и она улетает от нас, скорее всего навсегда. По предположениям астрономов, комета уже не вернется в Солнечную систему. Такие яркие кометы достаточно редкое явление, бывают раз в 5-10 лет. Поэтому не упускаю возможность и фотографирую", – написал Доценко под постом.
Ранее Дмитрий Доценко снял на видео суперлуние на фоне Абу Даби Плаза в Астане.
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