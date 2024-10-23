В добрый путь проводил гигантскую комету алматинский фотограф

Популярный фотограф Дмитрий Доценко снова запечатлел пролетающую комету Цзыцзиньшань над Алматы, сообщает Zakon.kz.

Фотографии он разместил на своей странице в Instagram 23 октября.

"Проводил в добрый путь комету Цзыцзиньшань. Выехал подальше от городской засветки, чтобы сделать несколько фотографий. С каждым днем ее яркость слабеет и она улетает от нас, скорее всего навсегда. По предположениям астрономов, комета уже не вернется в Солнечную систему. Такие яркие кометы достаточно редкое явление, бывают раз в 5-10 лет. Поэтому не упускаю возможность и фотографирую", – написал Доценко под постом.

Ранее Дмитрий Доценко снял на видео суперлуние на фоне Абу Даби Плаза в Астане.

