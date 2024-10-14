Редкий и скрытный манул второй раз за год попал в фотоловушку в Карагандинской области
14 октября 2024 года в организации уточнили, что с осени 2023 года в регионе работало 19 фотоловушек – за год только в двух из них зарегистрирован манул.
Научный сотрудник ассоциации Илья Смелянский предположил, что эта территория неудобна для манулов из-за обильного снега зимой.
Фото: Instagram/acbk.kz
"Манулы попали лишь на две фотоловушки, так как большинство из них было установлено за пределами основного ареала, чтобы определить северную границу распространения манула в Карагандинской области".Илья Смелянский
Манул изучен довольно плохо из-за скрытного образа жизни и малой плотности популяций. Внешностью и размерами манул похож на домашнюю кошку, но отличается более коротким массивным туловищем и лапами, а также длинным густым мехом.
Также отмечено, что в области фотоловушки ежегодно фиксируют присутствие другого вида диких кошачьих – рыси.
В объективы также попала каменная куница, а казахстанский архар был зафиксирован в 17 из 19 ловушек. Оба этих животных занесены в Красную книгу Казахстана.
В АСБК заявили, что продолжат мониторить распространение редких животных.
Весной 2024 года сообщалось, что на востоке Казахстана манул попал в фотоловушку и вовсе впервые за девять лет.
10 октября Комитет лесного хозяйства поделился уникальными кадрами прогулки трех снежных барсов на востоке Казахстана. Фотоловушка поймала самку с двумя котятами.