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Редкий и скрытный манул второй раз за год попал в фотоловушку в Карагандинской области

Редкий и скрытный манул второй раз за год попал в фотоловушку в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 11:59 Фото: Instagram/acbk.kz
В каменистых массивах Шетского и Актогайского районов Карагандинской области поймали манула. Дикого кота зафиксировала фотоловушка. Ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК) поделилась с общественностью редкими кадрами, сообщает Zakon.kz.

14 октября 2024 года в организации уточнили, что с осени 2023 года в регионе работало 19 фотоловушек – за год только в двух из них зарегистрирован манул.

Научный сотрудник ассоциации Илья Смелянский предположил, что эта территория неудобна для манулов из-за обильного снега зимой.

Редкий и скрытный манул второй раз за год попал в фотоловушку в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 11:59

Фото: Instagram/acbk.kz

"Манулы попали лишь на две фотоловушки, так как большинство из них было установлено за пределами основного ареала, чтобы определить северную границу распространения манула в Карагандинской области".Илья Смелянский

Манул изучен довольно плохо из-за скрытного образа жизни и малой плотности популяций. Внешностью и размерами манул похож на домашнюю кошку, но отличается более коротким массивным туловищем и лапами, а также длинным густым мехом.

Также отмечено, что в области фотоловушки ежегодно фиксируют присутствие другого вида диких кошачьих – рыси.

В объективы также попала каменная куница, а казахстанский архар был зафиксирован в 17 из 19 ловушек. Оба этих животных занесены в Красную книгу Казахстана.

В АСБК заявили, что продолжат мониторить распространение редких животных.

Весной 2024 года сообщалось, что на востоке Казахстана манул попал в фотоловушку и вовсе впервые за девять лет.

10 октября Комитет лесного хозяйства поделился уникальными кадрами прогулки трех снежных барсов на востоке Казахстана. Фотоловушка поймала самку с двумя котятами.

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