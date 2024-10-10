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Редкие моменты из жизни семейства снежных барсов в Казахстане сняла фотоловушка

Фотоловушка зафиксировала редкие моменты из жизни семейства снежных барсов в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 10:01 Фото: pxhere
Комитет лесного хозяйства поделился уникальными кадрами прогулки трех снежных барсов на востоке Казахстана. Фотоловушка поймала самку с двумя котятами, сообщает Zakon.kz.

В Комитете уточнили, что хищники были замечены в Арчатинском лесничестве Катон-Карагайского государственного национального природного парка (ККГНПП).

Также отмечено, что первый раз барсов заметили летом 2024 года. Тогда сотрудники заявляли, что в парке обитает порядка 11 особей снежного барса.

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На востоке Казахстана заметили снежного барса
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Повторная прогулка, по словам специалистов, означает, что характер пребывания барсов на территории парка стал постоянным.

Снежный барс – это единственный представитель семейства кошачьих, который обитает в горах, где круглый год лежит снег. Хищника еще называют снежным леопардом.

Также стоит отметить работу инспекторов: они пробираются пешком 3-4 дня по высокогорным и скалистым хребтам, чтобы обновить батареи и переустановить флеш-карты на фотоловушках.

Несколько дней назад стало известно о другом хищнике. Тогда в природном резервате "Ертіс орманы" фотоловушка зафиксировала редкое появление рыси, одного из самых скрытных хищников казахстанских лесов.

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