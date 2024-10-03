Новые особенные автобусные маршруты появятся в Астане
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане с 6 октября появятся новые экспресс-маршруты № 501 и № 502, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали 3 октября в CTS, работа экспресс-маршрутов направлена на быстрые и комфортные поездки, сокращение времени в пути и повышение качества пассажирских перевозок в столице.
Сообщение маршрутов:
- № 501 экспресс – ул. 150-летие Абая – Международный аэропорт;
- № 502 экспресс – Железнодорожный вокзал – ЖК "Бағыстан".
Каждый экспресс-маршрут будут обслуживать восемь автобусов с интервалом движения 14-20 мин.
Стоимость проезда в них составит 250 тг.
"Новые маршруты охватят основные транспортно-пересадочные хабы столицы, а также социально значимые объекты. Со схемами можно ознакомиться на странице Instagram CTS в Tаplink", – отметили в компании.
Ранее мы рассказывали о том, что в Астане 6 октября, в день референдума по АЭС, проезд в общественном транспорте будет бесплатным.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript