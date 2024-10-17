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Президент ЗАО "КыргызАтомПром" обратился к казахстанцам по поводу предстоящего строительства АЭС

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность , фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 17:03 Фото: pixabay
Президент ЗАО "КыргызАтомПром" Нургалы Асаналиев обратился к казахстанцам по поводу предстоящего строительства АЭС в республике.

"Дорогие коллеги и партнеры из Казахстана!

От имени ЗАО "КыргызАтомПром" и от себя лично поздравляю вас с важным шагом – решением о строительстве атомной электростанции в Казахстане. Этот проект откроет новые перспективы для энергетической безопасности и устойчивого развития любой страны.

Строительство АЭС является стратегически значимым проектом, который обеспечит Казахстан экологически чистой энергией и станет важным вкладом в региональное развитие. Мы уверены, что этот шаг создаст условия для долгосрочного экономического роста.

Мы также высоко ценим наши партнерские отношения с казахскими коллегами и уверены, что это решение усилит наше сотрудничество в энергетической сфере.

Взаимодействие между нашими странами остается ключевым фактором для успешного развития атомной энергетики в регионе.

С наилучшими пожеланиями, Нургалы Сагынбекович Асаналиев".

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