Снег, гололед и туман: в Астане, Алматы и 14 областях объявлено штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и Шымкенте, а также 14 областях Казахстана на 16 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются туман, ночью на востоке области гололед. В центре, на севере, западе сохранится высокая пожарная опасность. В Кызылорде

В южной половине Карагандинской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. В Караганде ночью и утром ожидается туман. На дорогах гололедица.

Ночью на юге, в центре Улытауской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, в центре области туман. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман. На дорогах гололедица.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. На западе, севере области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, в горных и предгорных районах туман. Ветер северо-восточный на горных перевалах области 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

В Шымкенте ночью и утром ожидается туман.



Утром и днем в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В горных районах области туман, гололед. Ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, ночью порывы 23 м/с. В связи с прогнозом сильных осадков в период 15-16 октября в горных и предгорных районах области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. 17 октября на севере, востоке, в горных районах области ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Ночью 17-18 октября ожидаются заморозки 1-6 градусов. В Таразе ночью и утром ожидаются осадки (преимущественно дождь), туман, гололед.

Ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области ожидается туман.

Ночью на юге Абайской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере, в центре области туман. В Семее ночью и утром ожидается туман.

Ночью на юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере, юге Павлодарской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. На западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В горных районах Жетысуской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-западный на северо-востоке, в горных районах области порывы 15-20, днем временами 25 м/с. 17 октября в области ожидаются осадки, в горных районах сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, в центре, в горных районах области порывы 15-20 м/с, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с. Ночью 18-19 октября ожидаются заморозки 2-7 градуса.

На юге Алматинской области ожидается временами сильный дождь, в предгорных, горных районах области сильные осадки (дождь, снег). В предгорных, горных районах области временами туман. В Конаеве ожидается ветер северный, порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. 17 октября в Алматинской области ожидаются осадки, на юге, в горных районах сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с, 16 октября временами 23-28 м/с. Ночью 18-19 октября ожидаются заморозки 1-6 градусов.

В Алматы временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане в среду, 16 октября 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.

