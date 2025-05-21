Незаконно проданное общежитие КазНТУ им. Сатпаева вернули университету

Прокуратура Турксибского района Алматы заявила о незаконном отчуждении имущества НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. Сатпаева", сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению прокуратуры за 21 мая 2025 года, несмотря на нехватку жилой площади, бывшее руководство университета без организации и проведения соответствующего тендера незаконно предоставило в арендное пользование частному вузу общежитие общей площадью более 2500 м².

Через время вуз данное помещение выкупил с нарушением требований действовавшего на момент сделки законодательства.

На сегодняшний день, как уточнили специалисты, общежитие административного корпуса используется не по целевому назначению, сдается в аренду под услуги в разных сферах бизнеса.

"По иску прокуратуры Турксибского района, вступившими в законную силу решениями судов, спорное административное здание возвращено национальному университету". Пресс-служба прокуратуры Алматы

В марте 2025 года мы рассказывали о том, что Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ) вернули в собственность государства.