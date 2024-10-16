Новый вид мошенничества: в зоне риска безработные или ищущие подработку
Как пишет паблик, оповещающий о новых видах мошенничества, в Казахстане участились случаи обмана через объявления о работе.
Как действуют мошенники
"Легкая работа на дому" – людям обещают высокую зарплату без опыта и специальных навыков.
"В реальности вас просят оплатить "регистрационный взнос" или купить "обучающие материалы", после чего исчезают с вашими деньгами", – предупреждают казахстанцев.
Фальшивые агентства по трудоустройству – предлагают помощь в поиске работы, особенно за границей. Просят оплатить услуги агентства или оформление визы. Но после перевода денег связь обрывается, а работа – миф.
"Доступ к вакансии через платную регистрацию" – для участия в "закрытых" или "эксклюзивных" вакансиях вас просят оплатить доступ к базе данных работодателей.
"Настоящие компании никогда не требуют денег за подачу заявки", – отмечают в паблике.
Как распознать обман:
1. Если вам предлагают слишком высокую зарплату за минимальные усилия – это подозрительно.
2. Никогда не платите за доступ к вакансиям или трудоустройство.
3. Проверяйте информацию о компании и вакансии на официальных сайтах и платформах.
Пользуйтесь только проверенными сайтами для поиска работы и всегда проводите исследование компании перед тем, как откликнуться на вакансию.
Ранее "Алматыэнергосбыт" предупредил о мошенниках, которые представляются сотрудниками энергетических компаний.