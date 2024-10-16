Новый вид мошенничества: в зоне риска безработные или ищущие подработку

Казахстанцев предупреждают о новом виде мошенничества. На этот раз в зоне риска – люди, ищущие работу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет паблик, оповещающий о новых видах мошенничества, в Казахстане участились случаи обмана через объявления о работе.

Как действуют мошенники

"Легкая работа на дому" – людям обещают высокую зарплату без опыта и специальных навыков.

"В реальности вас просят оплатить "регистрационный взнос" или купить "обучающие материалы", после чего исчезают с вашими деньгами", – предупреждают казахстанцев.

Фальшивые агентства по трудоустройству – предлагают помощь в поиске работы, особенно за границей. Просят оплатить услуги агентства или оформление визы. Но после перевода денег связь обрывается, а работа – миф.

"Доступ к вакансии через платную регистрацию" – для участия в "закрытых" или "эксклюзивных" вакансиях вас просят оплатить доступ к базе данных работодателей.

"Настоящие компании никогда не требуют денег за подачу заявки", – отмечают в паблике.

Как распознать обман:

1. Если вам предлагают слишком высокую зарплату за минимальные усилия – это подозрительно.

2. Никогда не платите за доступ к вакансиям или трудоустройство.

3. Проверяйте информацию о компании и вакансии на официальных сайтах и платформах.

Пользуйтесь только проверенными сайтами для поиска работы и всегда проводите исследование компании перед тем, как откликнуться на вакансию.

Ранее "Алматыэнергосбыт" предупредил о мошенниках, которые представляются сотрудниками энергетических компаний.