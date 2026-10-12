Озеро Караколь может лишиться фламинго: специалисты назвали главную угрозу

Озеро Караколь в Актау ежегодно становится местом остановки тысяч перелетных птиц, в том числе фламинго. Некоторые остаются здесь зимовать. Почему птицы выбирают этот водоем, сколько их прилетает за сезон и как сохранить уникальную природную территорию, – в материале Zakon.kz.

Караколь – это не просто озеро рядом с Актау. Его история тесно связана с развитием города. Этому водоему уже больше полувека. Изначально на этом месте находилась сухая впадина длиной около 18 км и шириной примерно 3 км. Позже сюда начали сбрасывать морскую воду, которую использовали для охлаждения промышленных установок при производстве дистиллята. Вода поступала в естественную впадину, а затем по каналу возвращалась в море. Со временем здесь сформировалась собственная экосистема: появилась рыба, разрослись растения, озеро заселили мелкие водные организмы.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Именно кормовая база и особенности водоема сделали Караколь привлекательным для перелетных птиц. Вода здесь теплее морской, и в ней достаточно микроорганизмов, которыми питаются пернатые.

Фото: Адильбек Козыбаков

На территории озера встречается около 200 видов птиц, есть среди них и редкие, и занесенные как в казахстанскую, так и в международную Красную книгу. Количество птиц меняется от года к году: в разные сезоны здесь регистрируют разные виды в зависимости от миграции и условий обитания.

Фото: Адильбек Козыбаков

Розовые фламинго прилетают на Караколь ближе к середине осени. Причем появляются они не одновременно, а небольшими стаями. Одни задерживаются всего на пару дней, другие проводят здесь неделю или больше, после чего продолжают путь. Поэтому число птиц, которых можно увидеть на озере в конкретный день, не отражает масштабов всей сезонной миграции. Так, за всю осень через Караколь могут пройти до 20 тысяч фламинго.

"Речь не идет о том, что все они находятся на озере одновременно. Птицы прилетают небольшими стаями: одни останавливаются, набираются сил и улетают дальше, а на их место прилетают другие. Поэтому количество фламинго постоянно меняется". Инспектор Устюртского государственного природного заповедника Ерканат Берленов

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Характерный розовый цвет оперения фламинго связан с их питанием – птицы поедают мелких ракообразных, включая Artemia salina, а также другие организмы, содержащие пигменты. А вот молодые фламинго выглядят, как "гадкие утята" – их оперение обычно сероватое и светлое. По мере взросления оно приобретает более выраженный розовый оттенок.

"Именно рачки и другие организмы, содержащие пигменты, придают оперению фламинго характерный розовый цвет. Молодые птицы не сразу приобретают такую окраску: примерно до четырехлетнего возраста их оперение остается сероватым. Трехлетние особи только начинают розоветь, и многие из них еще не образуют пары – их называют холостующими. Поэтому на Караколе можно встретить молодых фламинго, которые пока не участвуют в размножении". Адильбек Козыбаков, исполнительный директор общественного объединения "ECO-SOCIAL" и представитель по связям с общественностью Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии

По его словам, часть птиц остается на озере и зимой. В холодный период их количество может составлять около 1 000-1 200 особей. Эти птицы перелетают между водоемами, могут улетать на острова или южнее, а затем возвращаться на Караколь. А уже весной они присоединяются к птицам, возвращающимся с юга, и направляются к северным районам Казахстана.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Одна из главных проблем, о которой говорят инспекторы Устюртского заповедника, охраняющие озеро Караколь, это беспокойство птиц со стороны посетителей. Караколь находится рядом с Актау, поэтому сюда регулярно приезжают фотографы, блогеры и съемочные группы.

"Само по себе наблюдение за птицами не представляет угрозы, если люди соблюдают дистанцию и не вмешиваются в их поведение. Опасность возникает, когда посетители пытаются приблизиться к птицам ради эффектных кадров, запускают дроны над стаями фламинго или заставляют их перемещаться. В 2025 году к административной ответственности привлечены четверо таких любителей поснимать с помощью дронов". Инспектор Устюртского государственного природного заповедника Ерканат Берленов

Фото: Адильбек Козыбаков

Особенно чувствительными к такому беспокойству могут быть птицы, которым для взлета требуется разбег. Вынужденные взлеты и перемещения отнимают силы, которые необходимы им во время длительного перелета.

"Когда над птицами летает дрон, они пугаются и вынуждены снова и снова взлетать и перемещаться. Именно такие моменты часто снимают и показывают публике как красивые кадры. Когда птицы начинают активно двигать крыльями, метаться и взлетать, это выглядит эффектно, как будто они танцуют. Но на самом деле это не танец, а проявление страха и стресса. То, что кажется зрителю красивым зрелищем, для птиц может быть серьезным беспокойством", – подчеркивает Адильбек Козыбаков.

По его словам, за внешне эффектными кадрами может скрываться ситуация, в которой птицы тратят силы на спасение от источника шума. Поэтому даже профессиональным съемочным группам важно заранее согласовывать съемки с ответственными специалистами и соблюдать правила посещения территории.

При этом специалист предупреждает: если беспокойство со стороны людей будет продолжаться, птицы могут начать искать более спокойные места для остановки.

"Я не могу утверждать, что из-за такого беспокойства птицы обязательно погибают. Но существует риск, что однажды они просто перестанут останавливаться на Караколе во время миграции. Возможно, они выберут другие, более спокойные водоемы в районе Азербайджана или других стран. И тогда мы поймем, что потеряли. Но когда это произойдет, может оказаться уже слишком поздно что-либо менять", – говорит Адильбек Козыбаков.

Караколь важен не только для фламинго, поэтому природоохранная ценность озера заслуживает более серьезного подхода к его защите и изучению.

До 2024 года инспекторы, которые охраняют озеро, работали по обычному графику, а в выходные дни полноценного патрулирования не было. После обращений в различные инстанции удалось добиться перехода на вахтовую систему, которая предполагает круглосуточную охрану семь дней в неделю.

Адильбек Козыбаков считает, что природоохранную ценность озера необходимо учитывать и при обсуждении его дальнейшего статуса.

"Здесь обитает большое количество птиц, и территория имеет огромную природоохранную ценность. Мы уже много лет добиваемся включения озера в Рамсарский список – это список водно-болотных угодий международного значения. Однако воз и ныне там. Кроме того, Караколю нужны не только охрана, но и научные исследования, в том числе кольцевание птиц и использование специальных меток, которые позволяют отслеживать их миграцию", – считает Адильбек Козыбаков.

Такая работа помогла бы точнее понять, откуда прилетают фламинго, сколько времени они проводят на Караколе, куда направляются дальше и возвращаются ли на озеро в последующие годы.

"Эти сведения важны для оценки состояния популяции и разработки эффективных природоохранных мер. На такие исследования, насколько мне известно, не выделяют достаточного финансирования. Хотя розовый фламинго и внесен в Красную книгу Казахстана, но в мировом масштабе этот вид не считается находящимся под глобальной угрозой исчезновения. Видимо, этим и объясняется отсутствие интереса со стороны международных организаций". Адильбек Козыбаков

Он предлагает активнее привлекать к этой работе казахстанские компании и местные власти, которые начнут финансирование, – в итоге все это позволит начать проводить более глубокие научные исследования и охрану природных территорий. И тогда фламинго и сотни других видов птиц удастся сохранить не только в воспоминаниях актаусцев.