Россия сняла запрет на ввоз пшеницы из Казахстана

Россельхознадзор с 22 апреля 2025 года снял запрет на ввоз пшеницы и другой подкарантинной продукции из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в решении российского ведомства:

"С 22 апреля 2025 года отменить временные ограничения на ввоз на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан подкарантинной продукции".

Ограничения действовали с 17 октября 2024 года, когда Россия временно запретила импорт сельхозпродукции из Казахстана, в том числе пшеницы, с целью обеспечения фитосанитарной безопасности, однако не стала закрывать транзит.

С 9 апреля 2025 года вступил в действие полугодовой запрет на ввоз любым видом транспорта свежих куриных яиц на территорию Казахстана из третьих стран, а также государств – членов Евразийского экономического союза.