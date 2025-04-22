Россия сняла запрет на ввоз пшеницы из Казахстана
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Россельхознадзор с 22 апреля 2025 года снял запрет на ввоз пшеницы и другой подкарантинной продукции из Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в решении российского ведомства:
"С 22 апреля 2025 года отменить временные ограничения на ввоз на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан подкарантинной продукции".
Ограничения действовали с 17 октября 2024 года, когда Россия временно запретила импорт сельхозпродукции из Казахстана, в том числе пшеницы, с целью обеспечения фитосанитарной безопасности, однако не стала закрывать транзит.
С 9 апреля 2025 года вступил в действие полугодовой запрет на ввоз любым видом транспорта свежих куриных яиц на территорию Казахстана из третьих стран, а также государств – членов Евразийского экономического союза.
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