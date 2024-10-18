Осуждено руководящее лицо АО "Интергаз Центральная Азия"

В Кызылординском городском суде оглашен приговор в отношении первого заместителя директора Кызылординского управления магистральных газопроводов АО "Интергаз Центральная Азия", сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 октября рассказали в Антикоррупционной службе.

"Он признан виновным в причинении имущественного ущерба ТОО "Orda Glass Ltd" в сумме 60,1 млн тенге путем завышения сметной стоимости и подписания фиктивных актов выполненных работ по объекту "Строительство подводящего газопровода резервного газоснабжения Стекольного завода", – сообщили в ведомстве.

Кроме того, он осужден за умышленное повреждение государственного имущества путем механического среза участка автомобильной дороги местного значения при выполнении строительства объекта.

"Приговором суда Нұрболатұлы назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с запретом на занятие должности в субъектах квазигосударственного сектора сроком на 3 года", – рассказали в Антикоре.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее в Жетысуской области осудили руководителя отдела ЖКХ Сарканского района и директора подрядной организации за хищение в крупном размере. Они похитили 74,7 млн тенге бюджетных средств, предназначенных для установки санитарно-гигиенических узлов на туристических объектах.