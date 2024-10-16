Студенты Караганды создали уникальные продукты в мире косметики

Студенты Карагандинского индустриального университета отличились по хорошему поводу. Они на основе растительных экстрактов создают биологически активные добавки, косметику, мыло и даже конфеты, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным учебного заведения, свои стартапы они развивают благодаря лаборатории при кафедре химической технологии и экологии.

На конкурсе студенческих разработок в 2023 году выделили два проекта будущих фармацевтов.

"Первый – получение средств по уходу за волосами на основе экстракта виноградной косточки. Это шампуни, бальзамы, масла. Второй стартап – мыло различного действия: бодрящее, увлажняющее, питательное". Заведующая кафедрой Сауле Кабиева

По ее словам, идеи возникли не случайно. Ведь косметики казахстанского производства в продаже очень мало.

Фото: gov.kz

В настоящее время по предложению доктора медицинских наук, профессора Сауле Жаутиковой в лаборатории реализуется проект по изготовлению БАДов на основе селена. Этот микроэлемент относится к иммуномодуляторам, противовирусным, противовоспалительным и антиоксидантным средствам, препятствует разрушению клеток.

Жаутикова подчеркивает, что недавно в Балхаше открыли цех по получению чистого селена – 99,9%.

"Соответственно, мы тоже можем его использовать. Для получения БАДов решили взять бобовые растения. На протяжении полутора месяцев мы их поливали раствором солей селена. Далее размельчили всходы, установили процент содержания в них полезного микроэлемента. Весь технологический цикл можем провести, не выходя из лаборатории. У нас есть и пресс для таблетирования". Сауле Жаутикова

Кроме того, студенты научились делать мази и микстуры, конфеты и кислородные коктейли, антибактериальную пленку и заживляющие пластыри.

Фото: gov.kz

Пока, уточнили в университете, вся продукция выпускается в небольших количествах, но в планах университета – серийное производство. Для этого вуз надеется получить грантовое финансирование.

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