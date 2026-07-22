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Самый большой в мире каток хотят построить в Караганде

Бесплатные катки, бесплатный каток, катание на коньках, ледовый каток, ледовые катки, новогодние катки, новогодний каток, каток, катки, зимние каникулы, новогодние праздники, зимний отдых, Новый год, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 15:01 Фото: Zakon.kz
Аким Караганды Мейрам Кожухов поделился грандиозными планами по строительству в городе, сообщает Zakon.kz.

По его словам, каждый раз, когда акимат планирует крупные городские мероприятия, концерты и фестивали, он вновь возвращается к одной мысли: Караганде нужна отдельная площадка под открытым небом.

"Город растет, и сегодня Центральный парк уже не всегда может вместить всех желающих. А проведение крупных мероприятий на площади Независимости требует перекрытия проспекта Бухар-Жырау – одной из главных транспортных магистралей города, что неизбежно приводит к заторам на дорогах и создает неудобства для жителей".Мейрам Кожухов

Поэтому, уточнил градоначальник, на юго-востоке города уже ведутся работы по созданию новой площадки для проведения городских мероприятий.

"Для нее выбрали пока еще пустующий участок в районе улицы Ашимова. Чтобы территория не оставалась заброшенной и не превращалась в место скопления мусора, решили благоустроить ее и использовать для проведения городских праздников, концертов, фестивалей и ярмарок", – рассказал аким.

Он также поделился подробностями.

К примеру, сейчас ведется устройство основания будущей площадки и ливневой канализации. Следующим этапом станет асфальтирование территории. Общая площадь составит более 50 тысяч квадратных метров. По всему периметру установим современное мачтовое освещение.

"Причем пользоваться этой площадкой можно будет не только во время городских мероприятий. Когда здесь не будут проходить концерты и фестивали, дети смогут кататься на велосипедах, роликах и самокатах. А зимой мы планируем заливать здесь самый большой в мире каток".Мейрам Кожухов

Во время проведения концертов, фестивалей и других массовых мероприятий новые подъездные дороги обеспечат удобный подъезд к площадке, а в обычные дни сделают передвижение для жителей этого района более комфортным.

"Первым большим мероприятием, которое примет новая площадка, станет предстоящий праздник – День шахтера", – заключил Кожухов.

23 мая 2026 года мы рассказывали, что в 2028 году Караганда станет молодежной столицей СНГ.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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