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Законодательство РК

В Алматы в очередной раз снесли донерную на проспекте Абая

В Алматы в очередной раз снесли донерную на пр. Абая, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 17:12 Фото: акимат Алматы
В Алматы на проспекте Абая, 34 снова под снос пошла терраса донерной, сообщает zakon.kz.
, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 17:12

По информации управления градостроительного контроля Алматы, в этот раз там незаконно возвели капитальную навесную пристройку.

В Алматы в очередной раз снесли донерную на проспекте Абая, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 17:12

Фото: акимат Алматы

"В результате в отношении собственника (физлицо) управлением приняты административные меры и направлены материалы в суд. 16 апреля 2024 года постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям собственник признан виновным по ст. 319 КоАП РК с принудительным сносом незаконно возведенного строения", – отметили в управлении.

Демонтаж произведен собственником накануне, 20 октября, в добровольном порядке.

В рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за строительством с начала 2023 года полностью или частично снесено уже 48 незаконных объектов, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN, "Алма Гарден" и другие.

Эту донерную, а точнее пристройки к дому, сносили уже несколько раз. Так, в 2021 году мы писали, что ее сносили в четвертый раз.

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