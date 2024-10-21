В Алматы в очередной раз снесли донерную на проспекте Абая

В Алматы на проспекте Абая, 34 снова под снос пошла терраса донерной, сообщает zakon.kz.

По информации управления градостроительного контроля Алматы, в этот раз там незаконно возвели капитальную навесную пристройку.

Фото: акимат Алматы

"В результате в отношении собственника (физлицо) управлением приняты административные меры и направлены материалы в суд. 16 апреля 2024 года постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям собственник признан виновным по ст. 319 КоАП РК с принудительным сносом незаконно возведенного строения", – отметили в управлении.

Демонтаж произведен собственником накануне, 20 октября, в добровольном порядке.

В рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за строительством с начала 2023 года полностью или частично снесено уже 48 незаконных объектов, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN, "Алма Гарден" и другие.

Эту донерную, а точнее пристройки к дому, сносили уже несколько раз. Так, в 2021 году мы писали, что ее сносили в четвертый раз.