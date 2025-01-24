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Происшествия

Минивэн загорелся на проспекте Абая в Алматы

Минивэн загорелся на проспекте Абая в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 22:52 Фото: ДЧС Алматы
24 января минивэн Toyota Alphard загорелся на проспекте Абая в Алматы, сообщает Zakon.kz.
"В 22:34 пожарные расчеты ликвидируют загоревшуюся открытым пламенем автомашину", – рассказали в ДЧС Алматы.

Пострадавших нет. 

Ранее сообщалось о другом пожаре. В Алматы загорелось крупное здание с цехом. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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