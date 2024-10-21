Студенческий дом в Костанае: уют и поддержка для будущих специалистов

Новое четырехкорпусное здание предназначено для студентов КРУ им. А. Байтұрсынұлы. Обучающиеся уже начали заселяться в Дом студентов и обживать его, сообщает Zakon.kz.

Сейчас общежитие закончено на 100%, его торжественное открытие прошло с участием акима Костанайской области Кумара Аксакалова.

На торжественное открытие собрались студенты и преподаватели. Мероприятие прошло с музыкой, танцами и традиционным обрядом шашу.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

"Мы работаем над тем, чтобы лучшее образование, лучшие преподаватели, лучшие условия проживания были здесь, в Костанайской области. Новое общежитие рассчитано на 320 мест, это на 100% закрывает вопрос дефицита. Теперь у студентов нет необходимости снимать квартиры, все будут обеспечены жильем", – отметил Кумар Аксакалов.

Строительство этого долгожданного объекта велось пять лет.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Дом студентов Baitursynuly University представляет собой четыре трехэтажных здания, на его строительство инвестировано 1 млрд 186 млн тенге. Застройщик в лице ТОО "Статус Трейд" построил уютное общежитие, в котором есть все необходимое для жизни студентов.

На этажах расположены кухни, в цоколе – прачечная комната и комната хранения. Планируется открытие фитнес-клуба, магазина и салона.

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Глава области поинтересовался у студентов условиями проживания, и новоселы в свою очередь благодарили за хорошие и теплые комнаты, в которых есть все необходимое и главное – за доступную цену, учитывая, что общежитие находится недалеко от главного корпуса университета.

В помещениях светло, тепло и чисто. Студенты по графику следят за чистотой на кухне и в жилых помещениях.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Заселение в Дома студентов в этом году в вузе проведено онлайн посредством системы АИС Platonus.

На данный момент в вузе нулевая потребность в общежитии, то есть все студенты обеспечены местами.

"Это место стало настоящим домом для нас, студентов. Здесь созданы отличные условия для учебы и жизни, что позволяет сосредоточиться на учебном процессе", – поделился студент-новосел Султан Ахметов.

Другая студентка Нина Иванова также стала новоселом в новом общежитии и отметила удобное расположение здания рядом с учебным заведением и отличные условия для проживания и обучения студентов.

"Мы с однокурсниками очень рады строительству нашего Дома студентов, здесь есть все необходимое – от новой мебели до кухонь и прачечной, это очень удобно", – подчеркнула она.