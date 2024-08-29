Четыре студенческих общежития переданы на благо обучающихся

Накануне нового учебного года в Медицинском университете Астана произошло приятное событие. В частности, жилищный фонд учебного заведения, предназначенный для студентов, пополнился студенческим домом.

На церемонии открытия присутствовал проректор Медицинского университета Астана Диас Сайдангазин, который поздравил всех обучающихся с этим знаменательным событием.

Фото: пресс-служба Медицинского университета Астана

В этом году в университет поступило более 1500 студентов, включая граждан нашей страны и зарубежных государств. Следует отметить, что в распоряжении учебного заведения имеется студенческий дом из двух блоков, рассчитанный на 1418 мест. Учитывая, что потребность в спальных местах составляет 3,6 тыс., в этом году университет впервые получил возможность обеспечить около 4 тыс. студентов необходимыми местами. Таким образом, дополнительно 400 мест остаются в резерве. Этого результата удалось достичь благодаря комплексной работе, проведенной с 10 отдельными владельцами общежитий.

Фото: пресс-служба Медицинского университета Астана

В целом, в этом году в Медицинском университете Астана ремонтными работами было охвачено более 30 тыс. квадратных метров. Стоит отметить, что такое масштабное обновление ранее не проводилось. Например, учебный корпус в Сарыарке был капитально отремонтирован, обновленный актовый зал, современная библиотека и коворкинг-центр предоставлены на благо молодежи. Кроме того, работы по ремонту двух блоков студенческого дома близки к завершению. Планируется, что в течение учебного года завершатся модернизационные работы в одном из блоков.

Фото: пресс-служба медицинского университета Астана

В этой связи уместно отметить, что медицинский университет Астана является одной из ведущих медицинских кузниц страны по подготовке кадров для системы здравоохранения. Ежегодно более тысячи выпускников учебного заведения устраиваются на работу в отечественные медицинские организации, внося значительный вклад в улучшение здоровья нации. За 60-летний период своего существования университет подготовил более 30 тыс. высококвалифицированных специалистов для системы здравоохранения Казахстана.