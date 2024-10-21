Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане из незаконного оборота изъято свыше тонны наркотиков стоимостью 7 млрд тенге

В Казахстане из незаконного оборота изъято свыше тонны наркотиков стоимостью 7 млрд тенге, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 15:12 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Главная транспортная прокуратура (ГТП) и другие правоохранительные органы активизировали меры по борьбе с наркобизнесом, усилив контроль за перемещением грузов и почтовыми отправлениями на границе для предотвращения незаконного ввоза наркотиков в Казахстан из-за рубежа, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза ГТП, только за 2024 год из незаконного оборота изъято свыше 1 тонны наркотических веществ, включая 774 кг героина, 155 кг марихуаны, 37 кг гашиша и гашишного масла, 34 кг мака, а также 1 кг синтетических наркотиков.

"Стоимость изъятых веществ на черном рынке оценивается в более чем 7 млрд тенге", – говорится в сообщении, опубликованном 21 октября.

Также сообщается, что удалось предотвратить ввоз крупной партии героина из Ирана, который преступная группа пыталась замаскировать под обычные бытовые товары.

"Наряду с этим было перехвачено более 50 почтовых посылок с наркотиками, направленных из Европы, США и Таиланда. К примеру, Агентством по финансовому мониторингу ликвидирован системный канал контрабанды наркотических средств в виде почтовых посылок из США. В результате 10 подозреваемых водворены в ИВС, изъято 15 кг экстракта каннабиса и 8 кг марихуаны. К тюремным срокам приговорен 21 осужденный, среди которых есть и иностранные граждане".Пресс-служба ГТП

14 октября 2024 года стало известно, что в шести городах Казахстана задержали получателей посылок с наркотиками из США.

Читайте также

Автобус, водитель, конфликт на дороге, Алматы
В Алматы водитель автобуса бутылкой отбивался от мужчины с острым предметом в руке
Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов Алматы, регистрация автотранспорта, госномер авто, номер машины
Криминальный цикл регистрации авто: в Алматы выявлен ущерб в 320 млн тенге
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции
Погоню за пьяным водителем устроили полицейские в Актюбинской области
Динара Халдарова
Казахстан 2024 год Марихуана Наркопреступность Наркотики Марихуана Наркотики
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
Тепло закончилось: 21 октября синоптики обещают казахстанцам дожди и снег
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Путинцева поднялась на три строчки, Рыбакина осталась пятой
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Путинцева поднялась на три строчки, Рыбакина осталась пятой
Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
В Алматы автомобиль сбил девушку насмерть на Розыбакиева
В Алматы автомобиль сбил девушку насмерть на ул. Розыбакиева
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: