В Казахстане из незаконного оборота изъято свыше тонны наркотиков стоимостью 7 млрд тенге

Главная транспортная прокуратура (ГТП) и другие правоохранительные органы активизировали меры по борьбе с наркобизнесом, усилив контроль за перемещением грузов и почтовыми отправлениями на границе для предотвращения незаконного ввоза наркотиков в Казахстан из-за рубежа, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза ГТП, только за 2024 год из незаконного оборота изъято свыше 1 тонны наркотических веществ, включая 774 кг героина, 155 кг марихуаны, 37 кг гашиша и гашишного масла, 34 кг мака, а также 1 кг синтетических наркотиков.

"Стоимость изъятых веществ на черном рынке оценивается в более чем 7 млрд тенге", – говорится в сообщении, опубликованном 21 октября.

Также сообщается, что удалось предотвратить ввоз крупной партии героина из Ирана, который преступная группа пыталась замаскировать под обычные бытовые товары.

"Наряду с этим было перехвачено более 50 почтовых посылок с наркотиками, направленных из Европы, США и Таиланда. К примеру, Агентством по финансовому мониторингу ликвидирован системный канал контрабанды наркотических средств в виде почтовых посылок из США. В результате 10 подозреваемых водворены в ИВС, изъято 15 кг экстракта каннабиса и 8 кг марихуаны. К тюремным срокам приговорен 21 осужденный, среди которых есть и иностранные граждане". Пресс-служба ГТП

14 октября 2024 года стало известно, что в шести городах Казахстана задержали получателей посылок с наркотиками из США.