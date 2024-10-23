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Впервые в истории Казахстана сразу два учителя получили звание "Қазақстанның Еңбек Ері"

класс ученики, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 10:20 Фото: Zakon.kz
23 октября в канун Дня Республики президент Касым-Жомарт Токаев впервые в истории вручил высшую награду Казахстана двум педагогам среднеобразовательных школ, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Акорде, за выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан высшая степень отличия – звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан" присвоена учителю КГУ "Специальная школа-интернат №4" города Алматы Гульжанар Нурпейсовой и учителю КГУ "Школа-гимназия №34 имени Асана Тайманова" города Уральска Эльмаре Траисовой.

Гульжанар Нурпейсова – педагог-математик с 40-летним стажем, из которых 13 лет отработала учителем математики в родном селе. С 1995 года Гульжанар Молдакеримовна работает в специальной школе- интернат №4 для слепых и слабовидящих детей им. Н. Островского в Алматы.

Гульжанар Нурпейсова работает с детьми с тяжелой патологией зрения, поэтому в своей работе применяет индивидуальный подход в обучении. Она является адаптором учебников рельефно-точечным и укрупненным шрифтом для детей с нарушениями зрения. Над адаптацией учебника математики для 5-го класса педагог трудилась в 2017 году, в 2020 году адаптировала учебник алгебры и геометрии для 7-го класса, в 2021 году – учебник математики для 6-го класса, в 2022 году адаптировала учебники алгебры и геометрии для 8-9 классов, а в 2023 году — учебники алгебры и геометрии для 10-11 классов.

Вполне закономерно, что результаты ЕНТ выпускников школы-интерната за последние 3 года показали 100%-е качество знаний.

Эльмара Траисова – педагог-мастер школы-гимназии №34 Уральска, учитель русского языка и литературы высшей категории, обладатель звания "Лучший педагог – 2016".

Эльмара Аскаровна — потомственный учитель, в школе-гимназии №34 Уральска работает с начала ее основания. Кроме педагогической деятельности Эльмара Траисова зарекомендовала себя не только в казахстанском, но и в международном сообществе учителей-словесников как автор новаторских дидактических методов и направлений. На ее счету – множество педагогических разработок.

"Учитель – основа благополучия общества. Человека великим делают знания, а хорошие знания может дать только сильный учитель", - подчеркивает Эльмара Траисова.

Также педагог известна как создательница гимназического театра, в репертуаре которого уже больше 15 спектаклей. Актеры театра выступали на многих фестивалях, в том числе — в столице Казахстана.

Кого еще отметил наградами и званиями Касым-Жомарт Токаев, можно узнать здесь.

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