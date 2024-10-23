Суд наложил на акима Уральска денежное взыскание на 221 тысячу тенге

Два денежных взыскания получил аким Уральска. Почему это произошло, а также детали судебного разбирательства озвучили в пресс-службе суда Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно, акимат Уральска отказал 15 жителям в выделении земельных участков в садовых товариществах. Тогда они оспорили это решение в Специализированном межрайонном административном суде (СМАС), направив два иска.

Судом по первому делу установлено:

участки находятся в черте города и относятся к землям населенного пункта;

⁠истцы в составе садоводческих товариществ несли и несут бремя содержания участков, оплачивают членские взносы.

Исходя из вышеперечисленного, суд посчитал, что отсутствие границ участков в садовых ТОО никак не препятствует истцам в реализации их прав на получение участков в собственность.

"Поэтому исковые требования 7 истцов удовлетворены в полном объеме, а постановления акимата в их части признаны незаконными", – говорится в сообщении.

В результате суд обязал акимат в течение 10 рабочих дней со дня вступления решения суда в силу восстановить нарушенные права истцов и предоставить им участки.

По материалам второго дела двое истцов владеют земельными участками на праве временного возмездного краткосрочного землепользования. На этих участках расположены зарегистрированные строения.

"Из установленных судом обстоятельств дела следует, что эти два истца претендуют не на новые участки земель сельхозназначения, а на находящиеся в их фактическом владении, т.е. ранее им предоставленные. Поэтому суд удовлетворил требования этих двоих истцов и обязал акимат повторно рассмотреть их заявления". Пресс-служба суда ЗКО

Также в удовлетворении исковых требований остальных 6 истцов отказано.

Оба решения суда вступили в законную силу.

Однако, как подчеркнули в суде, акиматом (ответчик) не были исполнены решения суда в срок.

Согласно ст. 127 АППК влечет за собой меру процессуального принуждения – наложение денежного взыскания.

"СМАС за неисполнение решений суда на акима Уральска наложены денежные взыскания в почти 369 тыс. тенге (50 МРП) по каждому делу. Но, несмотря на наложенное денежное взыскание, ответчиком не исполнено решение суда по второму административному делу. Поэтому на акимат наложено повторное денежное взыскание в сумме 221 тыс. тенге (60 МРП)". Пресс-служба суда ЗКО

В заключении отмечено, что определения суда не вступили в законную силу.

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