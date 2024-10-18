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Законодательство РК

Казахстанец лишился 80 тысяч тенге из-за звонка в скорую

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фельдшер, врач, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 14:17 Фото: primeminister.kz
14 октября 2024 года житель Актау решил пошутить и ничего лучше не придумал, как вызвать бригаду Скорой помощи. Теперь за ложный вызов спецслужб казахстанец заплатит штраф в 80 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Подробности неудачной шутки рассказали региональному изданию Lada в пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи.

На пульт "103" поступил вызов от жителя Актау, сообщившего о приеме большого количества медикаментов. Когда бригада скорой помощи выехала на вызов, мужчина сообщил, что позвонил с целью устроить "пранк".

В связи с этим вызов был зарегистрирован как ложный, согласно статье 438 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Теперь юморист заплатит штраф в размере 80 000 тенге.

10 октября стало известно, что фельдшер скорой помощи обокрал пациентку в Алматы на полтора миллиона тенге. 

Анастасия Московчук
Актау Мангистауская область 2024 год Штрафы Вред здоровью Врачи Скорая помощь
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