Казахстанец лишился 80 тысяч тенге из-за звонка в скорую

14 октября 2024 года житель Актау решил пошутить и ничего лучше не придумал, как вызвать бригаду Скорой помощи. Теперь за ложный вызов спецслужб казахстанец заплатит штраф в 80 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Подробности неудачной шутки рассказали региональному изданию Lada в пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи.

На пульт "103" поступил вызов от жителя Актау, сообщившего о приеме большого количества медикаментов. Когда бригада скорой помощи выехала на вызов, мужчина сообщил, что позвонил с целью устроить "пранк".

В связи с этим вызов был зарегистрирован как ложный, согласно статье 438 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Теперь юморист заплатит штраф в размере 80 000 тенге.

10 октября стало известно, что фельдшер скорой помощи обокрал пациентку в Алматы на полтора миллиона тенге.

