Побег обвиняемого в изнасиловании: возбуждено дело о халатности в отношении полицейских

Фото: Zakon.kz

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса 2 апреля 2025 года прокомментировал побег обвиняемого в изнасиловании в Алматинской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как проходят поиски сбежавшего. "Да, сбежал, возбуждено дело. Пока нет (не нашли. – Прим. ред.), ищем. Найдем. Возбуждено дело о халатности в отношении наших сотрудников", – заявил он. 1 апреля сообщалось, что в Алматинской области идут поиски 30-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании. Стало известно, что он сбежал из автомобиля конвойной службы прямо перед зданием Карасайского районного суда в Каскелене.

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