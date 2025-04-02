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Общество

Побег обвиняемого в изнасиловании: возбуждено дело о халатности в отношении полицейских

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 10:21 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса 2 апреля 2025 года прокомментировал побег обвиняемого в изнасиловании в Алматинской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как проходят поиски сбежавшего.

"Да, сбежал, возбуждено дело. Пока нет (не нашли. – Прим. ред.), ищем. Найдем. Возбуждено дело о халатности в отношении наших сотрудников", – заявил он.

1 апреля сообщалось, что в Алматинской области идут поиски 30-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании. Стало известно, что он сбежал из автомобиля конвойной службы прямо перед зданием Карасайского районного суда в Каскелене.

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Мадина Мамырханова
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