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Изнасилование девушки полицейским в Талдыкоргане: что изменится в органах после этого факта

Казахстан полиция изнасилование Фото: polisia.kz
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Сената 8 февраля рассказал, что сделало МВД после вопиющего факта – изнасилования девушки начальником Управления полиции в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

О ходе расследования он высказываться не стал, отметив, что этим занимается следствие. Но случившееся не осталось без внимания МВД.

"Мы эти вещи рассматривали на коллегии и были проведены совещания с личным составом и Департамента полиции в том числе. Меры по наведению порядка и ужесточению дисциплины среди личного состава применяются постоянно. Одна из мер – это проведение аттестации. Как раз руководителей среднего звена, которые в первую очередь отвечают за работу с личным составом, будем проверять, аттестовать, а тех, кто не соответствует, от них избавляться. Вопрос наведения (порядка. – Прим. ред.) в собственных рядах – один из приоритетов. Если такие вещи выявляются, работники собственной безопасности, кадровых подразделений привлекаются к ответственности за то, что не рассмотрели собственно этих лиц".Игорь Лепеха

Он отметил, что это не сократит число сотрудников, потому что "на место нерадивых придут другие".

"Речь не идет о сокращении. Брать будем среди населения".Игорь Лепеха

Игорь Лепеха рассказал, как будут выявлять "потенциальных насильников" среди полицейских во время аттестации.

"На сегодня, во-первых, у нас будут учитываться все материалы в отношении лица, как он себя вел, какие у него были нарушения дисциплины, законности, какие есть компрометирующие материалы у него. Потом в ходе собеседования многое можно выявить. Будем смотреть индивидуально по каждому сотруднику".Игорь Лепеха

13 ноября стало известно об аресте подозреваемого в изнасиловании 27-летней девушки начальника Управления полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева. Ранее его не раз обвиняли в том, что он в нецензурной форме критикует работу подчиненных. Пару раз аудиозаписи утекали в Сеть.

Это не единственный факт сексуального насилия, совершенного полицейскими. 11 декабря 2023 года министр внутренних дел РК Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса Парламента страны подтвердил факт изнасилования капитанами полиции девочки-подростка в Алматы.

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