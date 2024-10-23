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Дополнительные поезда запустят в Казахстане на праздники

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезда, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 18:36 Фото: rail-news.kz
Министр транспорта Марат Карабаев 23 октября 2024 года рассказал, какие уроки извлекли из опыта прошлой зимы в сфере транспорта – тогда из-за морозов и буранов были нарушены графики движения поездов, сообщает Zakon.kz.

Марат Карабаев отметил, что летом усиленно провели ремонт магистральной железнодорожной сети.

"1 541 километр точно мы прошли ремонтом. Из них 567 километров – это капитальный ремонт. В целом важно обеспечить сохранность магистральной железнодорожной сети", – заверил министр.

Также, по его словам, к праздничным датам были запущены дополнительно три направления: Астана-Шымкент, Алматы-Шымкент и западный регион.

"Это три новых маршрута. Плюс к действующим маршрутам прицепляем дополнительные вагоны: 150 вагонов в общей сложности. Это, по нашей оценке, на октябрьские праздники дает дополнительные 18 тыс. мест. На декабрьские праздники, включая День независимости и Новый год, дает дополнительно 43 тыс. мест. Цены менять не будем. Цена остается", – подчеркнул Карабаев.

23 мая 2024 года председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов объяснил, почему поезда приходят с опозданием в Казахстане.

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