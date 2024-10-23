Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Парад молодежи прошел в Шымкенте

Парад молодежи прошел в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 19:33 Фото: пресс-служба акимата Шымкента
"Молодежный ресурсный центр" города Шымкента в честь Дня Республики провел парад молодых "Тарих тағылымынан – тұғырлы тәуелсіздікке". Главная цель мероприятия – пробудить патриотические чувства, показать единство народа, отметить достижения нашей страны.
"Возрождение Дня Республики – это очень важный исторический шаг, призванный возвысить дух нашего народа и укрепить нашу государственность. Этот памятный день станет праздником, который продемонстрирует взаимопонимание наших граждан, стремление всего нашего народа к свободной жизни и самостоятельности. Как известно, слово "республика" в переводе с латинского языка означает "общее дело". Иными словами, республика созидается благодаря общим усилиям ответственных за свои дела граждан. А граждане – это опора государства. Без граждан не будет и государства".Касым-Жомарт Токаев
Парад молодежи прошел в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 19:33

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Шествие молодых, которые несли развевавшийся голубой флаг страны, началось у монумента "550 лет Казахскому ханству" и продолжилось до Площади Независимости. В параде приняли участие по 33 молодых человека из каждого учебного заведения.

Парад молодежи прошел в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 19:33

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Это мероприятие наглядно продемонстрировало преемственность между прошлым и настоящим нашей страны, в очередной раз показало молодому поколению значение борьбы за независимость нашей страны и национальные ценности, а также внесло большой вклад в воспитание молодежи, как гаранта светлого будущего нации.

Парад молодежи прошел в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 19:33

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

"Возрождение Дня Республики – это очень важный исторический шаг, призванный возвысить дух нашего народа и укрепить нашу государственность. Этот день стал праздником, который сейчас постепенно обрастает традициями. Я надеюсь, что такие пешие парады молодежи также станут традиционными. Ведь это демонстрирует взаимопонимание наших граждан", – сказал студент 2 курса Южно-Казахстанского педагогического университета имени У.Жанибекова Өсер ТҰРАН.

По словам организаторов, подобными мероприятиями необходимо донести до молодежи глубокий смысл и содержание Дня Республики как символа масштабных преобразований, нацеленных на построение сильного государства и просвещенной нации. А роль молодежи в этом определяется огромная, ведь она – наше будущее, именно сегодняшние молодые казахстанцы, шымкентцы, будут завтра способствовать сохранению и дальнейшему укреплению суверенитета Казахстана.

Парад молодежи прошел в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 19:33

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

"День Республики – общий праздник для всех граждан страны. И парад стал важной вехой в нем. Ведь такие мероприятия, как парад молодежи, делают День Республики особенным праздником, укрепляющим в людях веру в будущее. Наше общее дело – сделать День Республики по-настоящему всенародным праздником, воплощающим в себе торжество любви к Родине, так как именно он пропагандирует гордость за свою историю. Вместе с этим растет уважение к государственным символам, крепнет чувство патриотизма".Глава Молодежного ресурсного центра Марат Спатаев

Читайте также

В СКО отметили День Республики
В СКО отметили День Республики
ряд общественных деятелей был отмечен государственными наградами
Ерлан Карин вручил госнаграды: кто их получил
Бектенов вручил от имени президента госнаграды в преддверии Дня Республики
Бектенов вручил от имени президента госнаграды в преддверии Дня Республики
Анастасия Московчук
Казахстан Шымкент 2024 год Парады Студенты Праздники
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
"Не переводите деньги!": АФМ обратился к казахстанцам
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила 6-летие без мамы
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила шестилетие без мамы
Павел Глоба, гороскоп, кому 2025 год подарит счастье
Глоба назвал знаки зодиака, которым 2025 год дарует счастье
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: