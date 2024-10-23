Парад молодежи прошел в Шымкенте

"Молодежный ресурсный центр" города Шымкента в честь Дня Республики провел парад молодых "Тарих тағылымынан – тұғырлы тәуелсіздікке". Главная цель мероприятия – пробудить патриотические чувства, показать единство народа, отметить достижения нашей страны.

"Возрождение Дня Республики – это очень важный исторический шаг, призванный возвысить дух нашего народа и укрепить нашу государственность. Этот памятный день станет праздником, который продемонстрирует взаимопонимание наших граждан, стремление всего нашего народа к свободной жизни и самостоятельности. Как известно, слово "республика" в переводе с латинского языка означает "общее дело". Иными словами, республика созидается благодаря общим усилиям ответственных за свои дела граждан. А граждане – это опора государства. Без граждан не будет и государства". Касым-Жомарт Токаев

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Шествие молодых, которые несли развевавшийся голубой флаг страны, началось у монумента "550 лет Казахскому ханству" и продолжилось до Площади Независимости. В параде приняли участие по 33 молодых человека из каждого учебного заведения.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Это мероприятие наглядно продемонстрировало преемственность между прошлым и настоящим нашей страны, в очередной раз показало молодому поколению значение борьбы за независимость нашей страны и национальные ценности, а также внесло большой вклад в воспитание молодежи, как гаранта светлого будущего нации.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

"Возрождение Дня Республики – это очень важный исторический шаг, призванный возвысить дух нашего народа и укрепить нашу государственность. Этот день стал праздником, который сейчас постепенно обрастает традициями. Я надеюсь, что такие пешие парады молодежи также станут традиционными. Ведь это демонстрирует взаимопонимание наших граждан", – сказал студент 2 курса Южно-Казахстанского педагогического университета имени У.Жанибекова Өсер ТҰРАН.

По словам организаторов, подобными мероприятиями необходимо донести до молодежи глубокий смысл и содержание Дня Республики как символа масштабных преобразований, нацеленных на построение сильного государства и просвещенной нации. А роль молодежи в этом определяется огромная, ведь она – наше будущее, именно сегодняшние молодые казахстанцы, шымкентцы, будут завтра способствовать сохранению и дальнейшему укреплению суверенитета Казахстана.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента